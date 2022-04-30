Более 90 тыс деревьев высадили в Подмосковье в рамках акции "Лес Победы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области в десятый раз состоялась эколого-патриотическая акция "Лес Победы". На центральной площадке в Звенигородском лесничестве удалось посадить более 90 тысяч деревьев, сообщается на сайте правительства Московской области.

"Центральная площадка "Леса Победы" – это более 25 гектаров. С сегодняшнего дня здесь начнут расти свыше 90 тысяч новых деревьев", – говорится в материале.

Основной площадкой в 2022 году стало Звенигородское лесничество вблизи поселка Матвейково Одинцовского городского округа. На ней собралось более 5,7 тысяч горожан. В поддержку воинов, защищающих страну, на этом месте высадили геоглиф в виде буквы Z размером 100 на 100 метров.

Уточняется, что площадки для высадки деревьев в Подмосковье находятся не только в лесных массивах, но и в городских скверах, парках, на территориях около домов.

Участникам акции раздавали георгиевские ленточки, значки, футболки. Кроме того, была развернута полевая кухня, открыли фотозону и шатер с мастер-классами.

Ранее в рамках общегородского субботника в Москве состоялись работы по озеленению столицы. Так, были высажены 785 деревьев и 5,5 тысячи кустарников – большая часть пришлась на Северо-Восточный и Южный административные округа.