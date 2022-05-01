16:33
Фото: телеграм-канал "Mash"
Пожар произошел на территории одного из объектов министерства обороны России под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – отметил Гладков.
Он уточнил, что в настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Позднее появилась информация, что при пожаре на объекте Минобороны пострадал один человек. По словам губернатора, на данный момент его жизни ничего не угрожает.
"Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", – уточнил Гладков.
Ранее возгорание произошло на Сахалинской ГРЭС-2. В региональном главке МЧС, в свою очередь, уточнили, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. Технологический процесс на ГРЭС-2 был остановлен. По данным компании "Сахалинэнерго", причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов.
Пожар произошел на одном из военных объектов под Белгородом
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