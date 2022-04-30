Пожар произошел на Сахалинской ГРЭС-2

Фото: телеграм-канал Amur Mash

На Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

По его словам, спасатели до сих пор борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.

"По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой <...>. На месте работают пожарные. Всего в тушении задействовано 14 человек и 5 единиц техники", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что министру энергетики Сахалинской области поручено оперативно выехать на место для оценки ситуации.

В региональном главке МЧС, в свою очередь, уточнили, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. Технологический процесс на ГРЭС-2 остановлен.

По данным компании "Сахалинэнерго", причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов.

Ранее пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии. Там случилось возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

Из-за происшествия было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. По предварительным данным, причиной возгорания стало повреждение измерительного трансформатора.