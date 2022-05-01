Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всех регионах РФ в майские праздники

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Сложная обстановка с пожарами в предстоящие майские праздники прогнозируется практических во всех федеральных округах России, за исключением Центрального. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

"Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что рост возгораний в данный период увеличивается почти на треть. Большая часть из них – это загорания сухой травы, лесной подстилки и неубранного мусора.

Основными причинами пожаров являются человеческая беспечность и халатное отношение к вопросам безопасности, добавили в МЧС. В ведомстве пояснили, что нередко при сжигании сухой травы и мусора огонь выходит из-под контроля и приводит к печальным результатам.

Ранее из-за пожаров в Курганской области ввели режим ЧС. Там были эвакуированы несколько поселков. В одном из садовых товариществ в столице региона огонь уничтожил строения на 55 участках. Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров.

Из-за сильного задымления был запрещен проезд автотранспорта по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган.

