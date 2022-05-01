Сложная обстановка с пожарами ожидается почти во всех регионах РФ в майские праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сложная обстановка с пожарами в предстоящие майские праздники прогнозируется практических во всех федеральных округах России, за исключением Центрального. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.
"Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что рост возгораний в данный период увеличивается почти на треть. Большая часть из них – это загорания сухой травы, лесной подстилки и неубранного мусора.
Основными причинами пожаров являются человеческая беспечность и халатное отношение к вопросам безопасности, добавили в МЧС. В ведомстве пояснили, что нередко при сжигании сухой травы и мусора огонь выходит из-под контроля и приводит к печальным результатам.
Ранее из-за пожаров в Курганской области ввели режим ЧС. Там были эвакуированы несколько поселков. В одном из садовых товариществ в столице региона огонь уничтожил строения на 55 участках. Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров.
Из-за сильного задымления был запрещен проезд автотранспорта по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган.
Сибирь охватили природные пожары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: