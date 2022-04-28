Режим ЧС ввели в Курганской области из-за пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В Курганской области введен режим ЧС в связи с природными пожарами, которые угрожают населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В настоящее время проходит эвакуация поселка Чистопрудный, деревни Чернавское и населенных пунктов Просвет и Новый просвет. В ведомстве добавили, что большинство эвакуированных размещены у родственников. Кроме того, в районных школах организованы пункты временного размещения.

В четверг, 28 апреля, огонь от ландшафтного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка" в Кургане. По уточненным данным, сгорели строения на 55 участках, площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, сейчас пожар в данном СНТ ликвидирован.

Из-за крупных ландшафтных пожаров вблизи проезжей части запрещено движение транспорта по автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган. Отмечается, что оперативно справиться с возгоранием и задымлением не позволяют порывы ветра, что представляет угрозу безопасности дорожного движения.

"Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивается беспрепятственный проезд специализированной техники и других оперативных служб к местам возгораний", – говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД УМВД по региону.

Ранее в министерстве природных ресурсов и экологии РФ назвали регионы с самой напряженной обстановкой по лесным пожарам в апреле. По словам главы министерства Александра Козлова, в зоне риска находятся Курганская область, Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская и Омская области.

