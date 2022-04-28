Около 500 человек эвакуировали из СНТ в Курганской области из-за пожара

Фото: МЧС России

В Курганской области эвакуировали около 500 человек из-за пожара. Возгорание произошло среди шести домов, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"В СНТ "Малиновка" пожарные ликвидируют загорание на 50 дачных участках", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, огонь распространился по сухой траве на общую площадь 5 гектаров.

Ранее пожар произошел в торговом центре в Ишиме Тюменской области. Площадь возгорания составила порядка 4,8 тысячи квадратных метров. Для тушения была задействована автовышка. Людей эвакуировали из ТЦ до приезда пожарных.

