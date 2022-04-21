Стала известна возможная причина пожара в оборонном НИИ в Твери

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар в одном из помещений Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом сообщает Life.ru.

По информации специалистов, маловероятно, что удастся установить точную причину возгорания в день ЧП, так как в настоящее время зайти в помещение невозможно.

На данный момент в ЦНИИ продолжается пожар, огонь распространился на площади 1 500 квадратных метров, также дымится соседнее здание.



О пожаре в здании ЦНИИ Минобороны в Твери стало известно ранее. Сообщалось, что на его тушение направлены караулы шести пожарных частей.

Возгорание возникло на втором этаже. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По последним данным, в результате ЧП пострадали порядка 30 человек, число погибших увеличилось до двух.

