Один человек погиб в результате пожара на Новосходненском шоссе в Москве

При пожаре в частном доме на Новосходненском шоссе погиб один человек. Об этом сообщили СМИ.

Здание почти полностью выгорело, обрушилась крыша. Ранее поступала информация, что пламя охватило три дома. На кадрах заметны сразу несколько очагов возгорания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



