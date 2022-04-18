В Кремле не смогли подтвердить подлинность кадров с пожаром на крейсере "Москва"

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В Кремле видели кадры с якобы пожаром на крейсере "Москва", которые были опубликованы в интернете, однако не могут сказать, насколько они аутентичны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли это видео действительности.

"Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

О том, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас, стало известно ночью 14 апреля. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован.

Позднее сообщалось, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения. Корабль потерял устойчивость в условиях штормового волнения.

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" является флагманом Черноморского флота. Корабль был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году.

