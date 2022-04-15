В Севастополе почтили память погибшего крейсера "Москва"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Горожане и ветераны флота собрались в пятницу, 15 апреля, у памятника в честь 300-летия Российского флота в Севастополе и почтили память погибшего ракетного крейсера "Москва", сообщает ТАСС.

При этом собравшиеся выразили надежду, что новый флагман Черноморского флота возродится под тем же именем.

Настоятель Свято-Никольского храма-памятника Георгий Поляков подчеркнул, что крейсер воспитал тысячи моряков, сотни офицеров и, по его словам, он должен остаться в их памяти. Они будут передавать это будущим поколениям.

"Я также уверен, что флагман Черноморского флота под названием "Москва" возродится, как иконы возрождаются после утраты и сияют еще больше. Будет новый сильный, могучий корабль, который будет служить на благо Отечества. А сейчас главное, что спасли людей – это очень важно", – заявил Поляков.

В свою очередь, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев отметил, что гибель "Москвы" – не только скорбь по флагману, но и звонок россиянам для сплочения, а для моряков РФ – необходимость быть в состоянии боевой готовности и не терять бдительности.

"И сейчас это не просто дежурные слова. Для тех, кто на передовой, пожеланий сейчас два: достичь боевого успеха и второе – максимально без потерь", – заявил Горбачев.

По его словам, в будущем случившееся ЧП также должно стать поводом еще раз оценить ситуацию и увидеть перспективы для кораблестроения.

"Сегодня актуальными вопросами становятся кораблестроение и развитие флота в условиях жесточайшего прессинга Запада в отношении России", – отметил Горбачев.

Отмечается, что в Севастополе уже наблюдались такие примеры, когда после гибели корабля экипаж продолжал участвовать в боях и сражаться, в частности за память своих судов. Директор мемориального комплекса "35-я береговая батарея", капитан первого ранга в запасе Валерий Володин напомнил об экипаже советского крейсера "Червона Украина".

Он пояснил, что во время отражения первого штурма Севастополя осенью 1941 года, когда немцы стремились к Севастопольской бухте с северной стороны, береговая оборона сыграла главную роль и прибывшая в порт "Червона Украина" получила приказ после разгрузки помочь береговым батареям.

Это, по словам Володина, получилось удачно, а гитлеровцы приняли решение провести спецоперацию по затоплению крейсера: они три раза осуществляли авианалеты и бомбардировки, в результате он получил повреждения и начал тонуть.

"Таким образом, крейсер продолжил воевать и на берегу. Он стал примером – гибли и другие корабли, но с них так же снимали пушки, и они так же продолжали сражаться уже в береговой обороне вместе с экипажем. Что бы ни случилось с кораблем, если эта гибель во имя, героическая – его история продолжается. Это касается и экипажа "Москвы", – заключил Володин.

Вечером 14 марта стало известно, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован. Очаг возгорания на судне удалось локализовать. Взрывы боеприпасов также были прекращены.

Накануне при буксировке в порт назначения корабль из-за полученных повреждений в условиях штормового волнения потерял устойчивость и в итоге затонул.

