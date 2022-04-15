Экипаж затонувшего крейсера "Москва" доставили в Севастополь – СМИ

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Экипаж крейсера "Москва", затонувшего во время буксировки, доставили в Севастополь на главную базу Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации", – отметил собеседник агентства.

Ночью 14 марта стало известно, что на ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боеприпас. В результате ЧП экипаж был полностью эвакуирован. Очаг возгорания на судне удалось локализовать. Взрывы боеприпасов также были прекращены.

Накануне при буксировке в порт назначения корабль из-за полученных повреждений в условиях штормового волнения потерял устойчивость и в итоге затонул.

