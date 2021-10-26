Российские моряки спасли панамское судно от пиратов в Гвинейском заливе

Моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз "Люция" под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Сегодня экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в район происшествия направился вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты, он поднялся с борта российского корабля. Воздушное судно облетело контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

Также сообщается, как только пираты увидели российский военный вертолет, то сбежали с контейнеровоза и направились в сторону берега на своей лодке.

О попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке в Гвинейском заливе стало известно в понедельник вечером, 25 октября.

Ранее сообщалось, что у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе неизвестные захватили танкер Asphalt Princess, идущий под флагом Панамы.

Уточнялось, что на борт судна, которое направлялось из города Хаур-Факкан в город Сухар в Омане, забрались девять вооруженных преступников. Позже они покинули корабль.

До этого пираты напали на танкер Methane Princess. Инцидент также произошел в Гвинейском заливе. Несмотря на нападение, судно продолжило следовать по прежнему маршруту.