У берегов ОАЭ захватили танкер, идущий под флагом Панамы

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У побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе неизвестные захватили танкер Asphalt Princess, идущий под флагом Панамы. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Уточняется, что на борт судна, которое направлялось из города Хаур-Факкан в город Сухар в Омане, забрались девять вооруженных человек. Также о потере управления сообщили команды танкеров Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss.

Между тем, по информации The Times, спецслужбы Великобритании считают, что к инциденту с Asphalt Princess могут иметь отношение военнослужащие Ирана или их союзники.

Ранее недалеко от побережья Ганы на рыболовецкое судно напали пираты и похитили пять членов экипажа, в числе которых был гражданин РФ.

Инцидент случился в 65 морских милях к югу от города Тема. На борт судна забрались пять вооруженных людей и взяли его под свой контроль. Они отплыли на расстояние около 100 морских миль к югу, после чего покинули судно.

