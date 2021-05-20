Пираты похитили 5 человек у побережья Ганы, в числе которых россиянин

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Недалеко от побережья Ганы на рыболовецкое судно напали пираты и похитили пять членов экипажа, в числе которых гражданин РФ. Об этом сообщили в компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.

"Пираты предположительно похитили пять членов экипажа, состоявшего из граждан Кореи, Китая и России", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент случился в 65 морских милях к югу от города Тема в 19:30 по UTC (22:30 мск). На борт судна забрались пять вооруженных людей и взяли его под свой контроль. Они отплыли на расстояние около 100 морских миль к югу, после покинули судно.

В феврале Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел после того, как пираты захватили россиянина на танкере в Гвинейском заливе.