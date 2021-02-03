СК возбудил дела после захвата россиянина пиратами в Гвинейском заливе

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Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел после того, как пираты захватили россиянина на танкере в Гвинейском заливе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уголовные дела расследуются по статьям "Захват заложника" и "Пиратство".

Инцидент произошел в Гвинейском заливе в ночь на 30 ноября прошлого года.

Как уточнили следователи, у берегов Западной Африки вооруженные пираты совершили нападение на танкер Agisilaos. В результате были захвачены моряки, среди которых и житель Краснодарского края. В настоящее время пострадавший освобожден.

Ранее пираты напали на танкер Methane Princess в Гвинейском заливе. Злоумышленники взяли в заложники двух филиппинцев, одному из них удалось сбежать.