Пираты атаковали контейнеровоз Панамы в Гвинейском заливе – СМИ

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В Гвинейском заливе пираты атаковали контейнеровоз "Люсиа", идущий под флагом Панамы, сообщает портал Dryad Global, специализирующийся в вопросах безопасности на море.

У берегов Нигерии пиратам удалось высадиться на борт судна, следовавшего из Того в Камерун. Уточняется, что к захваченному кораблю прибыл танкер ВМФ России "Академик Пашин".

Ранее сообщалось, что у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе неизвестные захватили танкер Asphalt Princess, идущий под флагом Панамы.

Уточнялось, что на борт судна, которое направлялось из города Хаур-Факкан в город Сухар в Омане, забрались девять вооруженных преступников. Позже они покинули корабль.

