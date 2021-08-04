Захватчики покинули судно в Оманском заливе – британский координатор

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Захватчики покинули судно в Оманском заливе, которое подверглось нападению, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую организацию по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

"Высадившиеся на борт покинули судно. Судно в безопасности. Инцидент завершен", – говорится в сообщении.

При этом британский координатор рекомендовал другим судам быть очень осторожными, проходя через этот район.

Накануне сообщалось, что у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе неизвестные захватили танкер Asphalt Princess, идущий под флагом Панамы. Уточнялось, что на борт судна, которое направлялось из города Хаур-Факкан в город Сухар в Омане, забрались девять вооруженных человек. Также о потере управления сообщили команды танкеров Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss.

