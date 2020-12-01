Пираты похитили россиянина в Гвинейском заливе

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В Гвинейском заливе пираты похитили россиянина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Бенине.

"В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер AGISILAOS было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России", – заявили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что следят за ситуацией.

В октябре 2020 года пираты напали на танкер Methane Princess. Инцидент также произошел в Гвинейском заливе. Несмотря на нападение, судно продолжило следовать по прежнему маршруту.

