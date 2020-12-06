Пираты вновь напали на судно под флагом Мальты в Гвинейском заливе

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В Гвинейском заливе пираты вновь атаковали судно под флагом Мальты для транспортировки химикатов New Ranger. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.
В сообщении говорится, что судно атаковали в 50 морских милях к юго-востоку от нефтяного терминала Агбами. По информации компании, на борту судна могут находится четыре злоумышленника.
Пока не известно, граждане какой страны находятся на борту.
В ночь с 29 на 30 ноября в Гвинейском заливе пираты похитили россиянина. Все произошло в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика). Сообщалось, что на танкер AGISILAOS было совершено пиратское нападение.
В октябре 2020 года пираты напали на танкер Methane Princess. Инцидент также произошел в Гвинейском заливе. Несмотря на нападение, судно продолжило следовать по прежнему маршруту.