Минпросвещения разослало рекомендации по проведению урока про антироссийские санкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России направило в школы методические рекомендации по проведению всероссийского урока на тему "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику", сообщает ТАСС.

Речь идет об уроке по обществознанию для 6–9-х и 10–11-х классов. Материалы урока предлагают школьникам ознакомиться с мерами, принятыми правительством и президентом РФ для противодействия санкциям со стороны недружественных стран.

Особый акцент в материалах сделан на характеристику политики импортозамещения, проводимой в России на протяжении последних лет.

"Занятие предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям и политике импортозамещения", – говорится в сообщении.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.