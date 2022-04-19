В ГИБДД Москвы составили портрет среднестатистического пешехода – нарушителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчины в возрасте от 20 до 40 лет наиболее часто нарушали правила дорожного движения в качестве пешехода в первом квартале 2022 года, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным инспекции, нарушителями чаще становились работающие, реже – студенты, меньше всего – пенсионеры.

Ранее ГИБДД России составила портрет нетрезвого водителя – участника ДТП. Мужчины составляют более 94% водителей с признаками опьянения, которые становились участниками ДТП. Более трети (35%) аварий в нетрезвом состоянии совершают водители в возрасте от 30 до 39 лет.