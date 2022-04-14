"Московский патруль": в ГИБДД назвали частые нарушения ПДД в столице

Свыше 7,5 миллионов нарушений только за три месяца. Сотрудники столичной Госавтоинспекции подсчитали, какие правила дорожного движения чаще всего не соблюдают в Москве.

Оказалось, что водители не считают нужным обращать внимание на разметку и знаки. Также водители превышают скорость от 20 до 40 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

