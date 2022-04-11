"Личная территория": "безвыходное положение"

82-летняя Екатерина Михайловна живет в частном доме, поделенном на четыре семьи, а его придомовая территория – на четыре участка. Соседи так огородили свой кусок земли, что путь от калитки старушки ведет прямиком на их территорию. Чтобы Екатерина Михайловна не ходила по ней, проход завалили строительным хламом. Так что выйти в поселок пенсионерке очень сложно.

Позиция соседей сводится к тому, что они защищают свои границы и не хотят видеть чужих на личной территории. Об этом – в программе "Личная территория".