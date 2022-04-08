"Жизнь в большом городе": московские отели

Близится сезон отпусков, и, по прогнозам Ростуризма, туристический поток по России значительно вырастет – до 30% в зависимости от региона. Готова ли к гостям отельная индустрия?

На каких направлениях уже заканчиваются места в гостиницах? И как можно сэкономить на путешествии? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

