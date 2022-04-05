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Юрист рассказал, как вернуть деньги за отмену брони в Airbnb

Оставили без брони: можно ли добиться от Airbnb возврата денежных средств
общество

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии. При этом в Сети появилось большое количество жалоб на то, что компания отменяет уже имеющиеся брони, не возвращая при этом деньги. Разбираемся, каковы шансы вернуть средства в сложившейся ситуации и как это сделать.

Фото: depositphotos/TPOphoto

Отмена

Компания Airbnb, которая в марте этого года сообщила о приостановке работы в России и Белоруссии, решила запретить пользователям из этих стран осуществлять бронирование краткосрочной аренды жилья. В сервисе уточнили, что отменяют все договоренности начиная с 4 апреля 2022 года.

Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Белоруссии прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было.
из сообщения Airbnb

При этом пользователи мобильного приложения начали массово жаловаться на то, что компания не возвращает деньги за отмененные по ее инициативе договоренности. Сообщения и звонки в поддержку, по их словам, ни к чему не приводят.

Пользователь Роман в комментариях под приложением рассказал, что деньги после отмены брони до сих пор не пришли: "Ограничили работу в РФ, но свои обязательства-то выполните. Написано, что возврат осуществлен, но деньги не пришли. Поддержка молчит два дня".

Арендодатель под ником slmari 123 добавила, что "компания отказывается выплачивать деньги до снятия санкций в РФ".

Не произвели выплату за оказанные услуги. Я размещала в своем доме гостей, эйрбиэндби получил за это деньги. Почему они решили их присвоить?
арендодатель сервиса Airbnb

Еще один пользователь Владислав Федоров уже потерял таким образом 100 тысяч рублей: "Техподдержка игнорирует уже более недели. Не принимают отмену зарубежных рейсов за уважительную причину отмены брони, хотя в правилах сервиса написано: "Ограничения на
государственном уровне. Запреты на поездки, из-за которых невозможно добраться до жилья, остановиться в нем или уехать".

Ольга в отзывах оставила комментарий о том, что ей вместо возврата денег предлагают бонусы, которыми невозможно воспользоваться: "По сути, прикарманили мои деньги, хотя раньше утверждали, что по старым бронированиям все будет ок. Жалею, что поверила".

Сама компания пока не давала комментариев по этому поводу. В уведомлении на сайте лишь сказано, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Можно ли вернуть деньги?

Фото: depositphotos/dedivan1923

Юрист Василий Воробьев в разговоре с Москвой 24 рассказал, что пользователям есть смысл еще раз обратиться в поддержку сервиса с требованием вернуть средства. "Добровольный возврат денег никто не отменял. Как правило, крупные компании возвращают средства. Отмена брони не так важна, но деньги должны вернуть", – пояснил эксперт.

Если жалобы не помогут, то в таком случае следует обратиться с иском в суд, отметил юрист.

Если они работали в России, то, вероятно, у них был рублевый счет, поэтому теоретически деньги получится вернуть через суд. Для этого нужно будет подавать исковое заявление и проходить полноценное судебное разбирательство. По вопросам защиты прав потребителей судиться можно по месту постоянного жительства истца.
Василий Воробьев
юрист

По его словам, составить исковое заявление несложно, даже не требуется помощь юриста. По итогам суда истец может получить большую сумму спора, подчеркнул эксперт.

"По защите прав потребителей взыскивается не только та сумма, которую вам не вернули, – там есть еще неустойки и штрафы. Плюс моральный вред – порядка пяти тысяч рублей", – пояснил он.

Однако если представительство компании находится за границей, то исполнение решения суда будет под вопросом, уточнил Воробьев. "Будет выдаваться исполнительный лист, и если на территории РФ у них средств не обнаружится, то нужно подавать лист в ту страну, где они зарегистрированы. При этом не каждая страна исполняет решения, которые были вынесены российским судом. Однако все равно шансы вернуть деньги сохраняются", – подчеркнул Воробьев.

Юрист добавил, что в данной ситуации не получится составить коллективный иск, так как пользователи находятся в разных городах и даже странах: скорее всего, придется судиться каждому отдельно.

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