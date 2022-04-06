"Личная территория": "берегись потребителя"

Юрий несколько месяцев назад сдал в ремонт свою иномарку, но до сих пор вместо машины ему выдают лишь оскорбления и насмешки. Мол, он всех достал, а сам просто ничего не понимает в автомобилях. Вместо новых деталей поставили б/у и утверждают, что все сделано по правилам.

Юрий уверен, что сотрудников против него настраивает генеральный директор автосалона Игорь Петрович. И все из-за того, что они повздорили после очередной неудачной приемки автомобиля.

Об этом – в программе "Личная территория".