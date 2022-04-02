"Личная территория": "спаситель или похититель"

Появились новые подробности нашумевшей истории о пропаже дочки дипломата СССР в Москве – 87-летнюю Светлану Алексеевну удалось найти. Ранее о похищении своей бабушки заявила ее внучка Дарья Телец. Она заподозрила, что пенсионерка стала жертвой мошенников. Некий мужчина несколько лет регулярно навещал старушку и после одного из таких визитов та пропала.

Где она была все это время, и кто ее увез из квартиры? Об этом – в программе "Личная территория".

