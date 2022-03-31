Синоптик пообещал теплый апрель для большей половины РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Теплый апрель ожидается в Приволжье, на востоке Южного федерального округа, в центре и на юге Урала, в Западной Сибири и Красноярском крае, на юго-востоке Якутии, в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ТАСС.
По его словам, температура воздуха выше нормы прогнозируется на большей части территории страны.
Вильфанд также рассказал, что большое количество осадков ожидается в начале апреля в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.
"Это связано с циклонической деятельностью на европейской территории, но, помимо этого, будет проходить хорошо выраженный обостренный фронтальный раздел, связанный с тем, что на севере европейской части страны холодная погода, температура ниже нормы прогнозируется на 4 градуса в первые три дня, а на юге европейской территории будут высокие температуры: они на 6–9 градусов выше нормы", – сказал Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что средиземноморский циклон "Катарина" принесет в Москву аномальное количество осадков в выходные.
По его словам, в субботу и воскресенье, 2 и 3 апреля, выпадет количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности. Он отметил, что на юге и юго-востоке Подмосковья ожидаются ледяные дожди с коркой льда 5–10 миллиметров вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Из-за этого лед сформируется на дорогах и тротуарах.
Эксперт отметил, что снег будет идти до утра воскресенья. В результате выпадет еще до 7 миллиметров осадков. В общей сложности в Москве за 36 часов ожидается до 45% месячной нормы осадков.
Циклон "Катарина" принесет в Москву аномальное количество осадков в выходные
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