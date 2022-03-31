Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Средиземноморский циклон "Катарина" принесет в Москву аномальное количество осадков в выходные. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу и воскресенье выпадет количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности. Он отметил, что на юге и юго-востоке Подмосковья ожидаются ледяные дожди с коркой льда 5–10 миллиметров вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Из-за этого лед сформируется на дорогах и тротуарах.

"Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, в пятницу накроет обложными осадками в разной фазе Черноземье и юг Центральной России, а в первый выходной доберется и до Москвы. В результате только за субботу на столицу обрушится до 12–14 миллиметров мокрого снега, что близко к рекорду этого дня далекого 1972 года, когда было 15,5 миллиметра", – подчеркнул синоптик.

Эксперт отметил, что снег будет идти до утра воскресенья. В результате выпадет еще до 7 миллиметров осадков. В общей сложности в Москве за 36 часов ожидается до 45% месячной нормы осадков.

Тишковец поведал, что ночью температура воздуха составит 0…-5 градусов, а днем – -2…+3 градуса. При этом ожидается ветер скоростью 10–15 метров в секунду и высокая влажность, из-за чего будет казаться на 5–6 градусов холоднее.

"Если в пятницу атмосферное давление будет еще в норме – 745 миллиметров ртутного столба, то к концу субботы рухнет на 15 единиц, а вечером в воскресенье повысится до 740 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", – добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели, 4–5 апреля, в столице прогнозируется похолодание. По его словам, погода будет зимней. Столбики термометров ночами покажут от -6 до -11 градусов. Дневные температуры будут выше нуля, но в послеполуденные часы. Также ожидаются небольшие осадки.

