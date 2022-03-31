Синоптики пообещали москвичам зимнюю погоду в начале следующей недели

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Похолодание прогнозируется в столице в начале следующей недели, 4–5 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, погода будет зимней. Столбики термометров ночами покажут от -6 до -11 градусов. Дневные температуры будут выше нуля, но в послеполуденные часы. Также ожидаются небольшие осадки.

В выходные в столице ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица. Вильфанд отметил, что в субботу, 2 апреля, ветер может усилиться до 15 метров в секунду, что при снегопаде может обернуться метелью.

В Московском регионе введен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, предупреждение действует до 22:00 пятницы, 1 апреля.

Возвращение в Москву весенней погоды ожидается не ранее второй декады апреля. Об этом ранее заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

