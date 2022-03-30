Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Агентство "Москва"/ Александр Авилов
В столице в предстоящие выходные ожидается ненастная погода, с 31 марта до 3 апреля выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По прогнозам, влияние южного циклона скажется уже 31 марта. Так, в ночные часы ожидается слабоотрицательная температура воздуха, в дневные часы – слабоположительная.
"1, 2, 3 апреля мы будем целиком во власти циклона, у нас будет приниматься снег. 2-го числа он будет лепить практически в течение всех суток, не меняя интенсивности", – рассказала Позднякова РИА Новости.
Синоптик отметила, что со второй половины дня 31 марта до 3 апреля включительно в столице будет идти снег, ожидается выпадение около половины месячной нормы осадков. Улучшение погоды, по ее словам, прогнозируется только к 4 апреля.
"Поэтому жителям столицы надо будет пережить еще один снежный апрельский эпизод. У нас бывает в апреле – с южными процессами выпадает значительное количество снега. Правда, потом весна берет свое, и этот снег начинает быстро таять", – добавила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что всю неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки. По его словам, снег в конце марта является обыденностью.
Синоптик добавил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплым. Температура в прошлом месяце в среднем была на 7 градусов выше нормы.
Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что апрельское тепло в столице прогнозируется не ранее второй недели месяца. По словам синоптика, ожидавшееся 27 марта в Центральной России начало климатической весны оказалось сорвано.
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 30 марта
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