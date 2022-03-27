Синоптик рассказал, когда в Москву придет апрельское тепло

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны", – заявил Тишковец.
Он отметил, что старт климатической весны, который ожидался в Центральной России 27 марта, был сорван. При этом на предстоящей неделе ожидать улучшений метеоусловий не стоит.
"В ночь на понедельник, благодаря гребню антициклона, в регионе ненадолго распогодится, и ударят морозы до -5-10", – рассказал синоптик.
По словам метеоролога, с наступление светлого времени суток придет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый метелью. Видимость в утренние часы ухудшится до 500–1000 метров. Ожидаются также обложные снегопады, к которым вечером станут примешиваться дожди. Общее количество осадков, выпавших за день составит 6–8 миллиметров. Температура воздуха при этом будет колебаться от -2 до +3 градусов.
Тишковец добавил, что во вторник, 29 марта, пройдут осадки в разной фазе в количестве 3–4 миллиметров. Воздух днем прогреется до 4 градусов тепла.
"В среду промчится с зарядами снега холодный фронтальный раздел, под утро столбики термометров понизятся до -2–7, из-за чего на дорогах образуется гололедица, а днем будет не выше -2–+3", – рассказал синоптик.
Он также отметил, что в период с пятницы по воскресенье в городе прогнозируются обильные осадки. В общей сложности за предстоящую неделю на столицу придется 20–25 миллиметров, что составляет более половины всей месячной нормы.
Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности, объявленный в Москве и области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 20:00 28 марта. Кроме того, с оранжевого на желтый сменился уровень погодной опасности по ветру. Новое предупреждение будет действовать до 18:00 29 марта. В этот период порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду.
В понедельник сугробы в Москве могут вырасти до 10–12 сантиметров
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