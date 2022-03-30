Синоптик рассказала, когда в Москву вернется весенняя погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возвращение в Москву весенней погоды ожидается не ранее второй декады апреля, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова RT.

"Первые три-четыре дня апреля будут по-зимнему холодными, со снегом и с температурой воздуха в ночные часы отрицательной и слабо положительной в дневные часы", – сказала синоптик.

По словам Поздняковой, положительная среднесуточная температура, которая повлечет активное таяние выпавшего снега, придет в столичный регион несколько позднее.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что всю неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки. По его словам, снег в конце марта является обыденностью.

Синоптик добавил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплым. Температура в прошлом месяце в среднем была на 7 градусов выше нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что апрельское тепло в столице прогнозируется не ранее второй недели месяца. По словам синоптика, ожидавшееся 27 марта в Центральной России начало климатической весны оказалось сорвано.



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