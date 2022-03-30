Облачная погода и снег ожидаются в столице в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду в столице и Московской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег и до 3 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +2...0 градусов, в Подмосковье – +2...-3 градуса. Ветер будет западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня – 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что всю неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки. По его словам, снег в конце марта является обыденностью.

Синоптик добавил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплым. Температура в прошлом месяце в среднем была на 7 градусов выше нормы.