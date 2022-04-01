"Личная территория": "животный страх"

В одной из многоэтажек ТиНАО пенсионер устроил собачий приют в своей квартире. В подъезде стоит удушающий запах и антисанитария, жалуются соседи. К тому же жильцы обеспокоены состоянием четверолапых, мол, они постоянно воют и содержатся в ужасных условиях.

На жалобы соседей хозяин квартиры якобы не реагирует и даже, наоборот, грозится спустить всех собак на них. Отвечать приходиться его дочери, она изредка приезжает навестить отца и покормить свору. Что происходит там на самом деле и в каком состоянии сейчас животные? Об этом – в программе "Личная территория".