Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в трех театрах Москвы

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском государственном академическом театре танца "Гжель", Московском молодежном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева, а также в Театре Луны и его детском театральном центре-студии "Маленькая Луна" появился бесплатный городской Wi-Fi. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Теперь бесплатный Wi-Fi доступен уже в 12 зданиях столичных театров. Городская сеть Wi-Fi востребована у горожан, только в прошлом году к ней подключились более 130 миллионов раз. Бесплатный беспроводной интернет есть в том числе в городских парках, студенческих общежитиях и учреждениях культуры", – заявил руководитель проекта "Общегородской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.
Он пояснил, что высокоскоростной бесплатный интернет также доступен в двух зданиях академического театра имени Маяковского, в театре на Таганке, драматическом театре "Модерн", детском музыкальном театре "Экспромт", театре "Мастерская Петра Фоменко", Фольклорном центре "Москва" и драматическом театре "Сфера".
"Помимо театров, бесплатный Wi-Fi доступен в городских спортивных организациях, на автовокзалах и автостанциях, в социальных учреждениях и бесплатных коворкингах для предпринимателей, а также на улицах Москвы в пределах Садового и Третьего транспортного кольца", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве появилось больше 3 тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры.
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