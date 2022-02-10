"Личная территория": "папина дочка"

Валерию с трехлетней дочерью разлучил бывший муж. Со слов женщины, насилие и издевательства она терпела годами. Несколько месяцев назад ей пришлось сбежать из дома, оставив маленькую дочь с отцом. Суд принял решение оставить ребенка с ним.

30 декабря Валерия пыталась поздравить дочь с Новым годом, но бывший муж якобы избил ее прямо на КПП поселка. Он считает, что она не имеет никаких прав на ребенка, что дочь принадлежит только ему, а Валерия лишь суррогатная мать. За свои услуги она уже получила все, что ей причитается.

Об этом – в программе "Личная территория".