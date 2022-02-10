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общество

10 февраля, 14:34

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Кардиолог рассказала, что нельзя делать в период магнитных бурь в Москве

"Спастические эффекты": что нельзя делать в период магнитных бурь в Москве
обществопогода

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о надвигающихся 10 февраля магнитных бурях. В такие периоды метеозависимые люди могут испытывать головные боли, мигрени, слабость и другие недомогания. Рассказываем, как пережить изменения в магнитном поле Земли без вреда для здоровья.

Фото: depositphotos/Tsyhund

Без вредных привычек

Врач-кардиолог Юрий Конев в разговоре с Москвой 24 объяснил, что метеочувствительным людям стоит отказаться от походов в баню, употребления алкоголя и никотина. "Отказаться от курения, так как спастические эффекты от никотина могут быть катастрофическими", – сказал он.

В период магнитных бурь, по мнению врача, важно соблюдать диетическое питание.

Соблюдать полноценный режим питья, чтобы не было ограничений по выпиваемой жидкости. Лучше отказаться от острого и соленого. От кофеина тоже нужно воздержаться.
Юрий Конев
врач-кардиолог

Кроме того, если в организме имеются нарушения обмена глюкозы, то желательно сократить употребление сладостей, добавил кардиолог. "Сладкие газированные напитки – это практически удар ножом по поджелудочной железе", – подчеркнул он.

Также специалист отметил, что важно соблюдать режим труда и отдыха, не перерабатывать и по возможности гулять на свежем воздухе.

Людям, которые принимают лекарственные препараты, вероятно, потребуется подкорректировать дозу, но только посоветовавшись со своим лечащим врачом, заключил Юрий Конев.

"Слушать свой организм"

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что главное в период магнитных бурь – не перегружаться.

"Когда происходят магнитные бури, это может влиять на людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Они могут испытывать головные боли. Поэтому им необходимо помогать своему организму", – отметила специалист.

По ее словам, при наличии проблем с сосудами нужно принимать антиагреганты (группа препаратов, препятствующих тромбообразованию), чтобы было легче перенести аномалию. Также важно пить побольше воды, горячего чая, в том числе со сладостями, "потому что это позволяет вести себя более спокойно", пояснила врач. При головных болях она рекомендует принимать нестероидные препараты.

В зоне риска также находятся больные онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, считает терапевт.

Они чувствуют слабость и усталость. Здесь тоже нужно пить крепкий чай. Желателен свежий воздух, но дома. То есть открыть окно и полежать. Поспать лишние два часа никогда не повредит для восстановления иммунитета. Состояние покоя – оно лучше всего.
Людмила Лапа
врач-терапевт

От употребления кофе, по мнению специалиста, лучше воздержаться. "Он чаще всего только усиливает головные боли и плохое самочувствие", – пояснила она.

Людмила Лапа посоветовала соблюдать достаточный питьевой режим и снизить потребление соли. Эксперт отметила, что "надо уметь слушать свой организм". Чтобы пережить магнитные бури и чувствовать себя комфортно, необходимо дать себе возможность отдохнуть, отменив все физические нагрузки, добавила она. Терапевт напомнила, что в случае ухудшения состояния нужно обращаться к врачу.

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