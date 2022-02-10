Москвичам пообещали мартовскую погоду к концу недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице к концу недели ожидается мартовская погода, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает газета "Известия".
Согласно прогнозам, в четверг, 10 февраля, пройдет мокрый снег, в течение дня температура в городе повысится до +1...+3 градусов. В пятницу ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха в течение дня составит около 0 градусов.
В субботу существенных осадков не ожидается.
"Ночная температура составит -1...-3 градуса. Дневная температура – -1...+1 градус. Северный ветер поменяет направление на западное", – рассказала Позднякова.
Таким образом, по словам специалиста, средняя температура воздуха окажется примерно на 5 градусов выше климатической нормы и будет соответствовать мартовским значениям.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода, пришедшая в Москву, обусловлена постоянными перемещениями циклонов на территорию европейской части страны. Кроме того, по словам синоптика, погода в столичном регионе опередит свое развитие на полтора месяца.
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