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Синоптик рассказала, вернутся ли в Москву холода до конца зимы

"Февраль держит теплую марку": вернутся ли в Москву морозы до конца зимы
общество погода

В Москву пришла аномальная для февраля погода. По прогнозам синоптиков, оттепель задержится в столице до конца недели. Все дни будет идти снег, однако осадки ожидаются небольшие. Вместе с тем москвичей предупредили об опасной гололедице в этот период. Выясняем, каким будет конец февраля, ожидается ли в городе новое похолодание и можно ли рассчитывать, что погода уже постепенно разворачивается в сторону весны.

Февральская оттепель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых российских регионах установится аномальная погода. На юге Западной и Средней Сибири прогнозируется резкое похолодание – ниже тридцати градусов, тогда как в европейской части страны температура существенно превысит норму.

"В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8–10 градусов", – объяснил Вильфанд.

Ожидается, что потепление в столице, которое будет сопровождаться небольшими осадками, продлится до конца недели, добавил он.

Оттепель будет длительная в Москве – до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема – это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

Ранее Вильфанд рассказал, что таяние снега в Москве в этом году может затянуться. Он пояснил, что, согласно климатической норме, сход снежного покрова обычно происходит к первой декаде апреля.

"Но, учитывая тот фактор, что сейчас снега очень много, мы можем рассчитывать, что этот период будет продлен: то есть снег растает во второй декаде апреля", – указал научный руководитель Гидрометцентра.

Синоптик напомнил, что ждать наступления метеорологической весны в столице 1 марта не стоит. По словам Вильфанда, первый весенний месяц в Москве по праву считается зимним, так как город расположен в 55–56-й параллели Северного полушария Земли.

Никогда 1 марта календарная весна не начиналась теплой погодой. Наоборот, ранее была еще более прохладная погода.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

"Весенняя погода в наших краях начинается в лучших случаях с середины апреля, когда температура подбирается к отметке +13...+15 градусов, по крайней мере можно ходить без куртки, пиджаков. Это признак весны", – подчеркнул специалист.

Придут ли еще холода?

Фото: Москва 24

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что температура воздуха, близкая к нулю градусов, продержится в столице до конца рабочей недели.

"Будет небольшой снег и преобладающая температура по региону составит от -4 до + 1. И только в субботу и в воскресенье мы будем находиться как бы в тылу уходящего циклона, который нам принес порцию тепла, поэтому температура станет понижаться", – сказала она.

В субботу по региону будет -1...-6, а в воскресенье ожидается от -4 до -9 градусов. То есть если сейчас температура воздуха выше нормы где-то градусов на 7–8, то в последующие дни эта положительная аномалия уменьшится и у нас будет порядка -3...-5 градусов. Но пока что февраль держит марку теплого месяца по отношению к норме.
Татьяна Позднякова
главный специалист столичного Метеобюро

Синоптик добавила, что прогнозировать, каким окажется окончание февраля, пока сложно. Однако, скорее всего, не стоит ожидать устойчивой погоды, полагает она.

"У нас еще как минимум будет и волна более теплой погоды, и волна более холодной. Расчеты предварительные показывали, что не исключено, что последняя пятидневка февраля будет относительно более холодной, нежели предыдущие периоды", – предупредил специалист.

Вместе с тем Позднякова указала, что из-за глобального потепления в регионе прослеживается тенденция к общему повышению температуры воздуха.

"В предыдущие годы у нас метеорологическая весна наступала где-то в конце марта. Это тогда, когда средняя температура воздуха становится положительной. С учетом влияния потепления климата не исключено, что этот процесс будет происходить в более ранние сроки, то есть где-то в начале последней декады марта", – заключила она.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 также отметил, что из-за глобального потепления погодные аномалии участились.

Особенно в последние два десятилетия часто бывали оттепели. По моему личному мнению, это связано с глобальным потеплением.
Николай Терешонок
начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС"

По словам специалиста, в феврале еще будет и похолодание, и осадки в виде снега. Климатолог добавил, что интенсивное снеготаяние в Москве, скорее всего, начнется в конце марта, а сход снежного покрова продлится до середины апреля.

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