Синоптик рассказала, вернутся ли в Москву холода до конца зимы

В Москву пришла аномальная для февраля погода. По прогнозам синоптиков, оттепель задержится в столице до конца недели. Все дни будет идти снег, однако осадки ожидаются небольшие. Вместе с тем москвичей предупредили об опасной гололедице в этот период. Выясняем, каким будет конец февраля, ожидается ли в городе новое похолодание и можно ли рассчитывать, что погода уже постепенно разворачивается в сторону весны.



Февральская оттепель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых российских регионах установится аномальная погода. На юге Западной и Средней Сибири прогнозируется резкое похолодание – ниже тридцати градусов, тогда как в европейской части страны температура существенно превысит норму.

"В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8–10 градусов", – объяснил Вильфанд.

Ожидается, что потепление в столице, которое будет сопровождаться небольшими осадками, продлится до конца недели, добавил он.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Оттепель будет длительная в Москве – до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема – это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит.

Ранее Вильфанд рассказал, что таяние снега в Москве в этом году может затянуться. Он пояснил, что, согласно климатической норме, сход снежного покрова обычно происходит к первой декаде апреля.

"Но, учитывая тот фактор, что сейчас снега очень много, мы можем рассчитывать, что этот период будет продлен: то есть снег растает во второй декаде апреля", – указал научный руководитель Гидрометцентра.

Синоптик напомнил, что ждать наступления метеорологической весны в столице 1 марта не стоит. По словам Вильфанда, первый весенний месяц в Москве по праву считается зимним, так как город расположен в 55–56-й параллели Северного полушария Земли.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Никогда 1 марта календарная весна не начиналась теплой погодой. Наоборот, ранее была еще более прохладная погода.

"Весенняя погода в наших краях начинается в лучших случаях с середины апреля, когда температура подбирается к отметке +13...+15 градусов, по крайней мере можно ходить без куртки, пиджаков. Это признак весны", – подчеркнул специалист.



Придут ли еще холода?

Фото: Москва 24

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что температура воздуха, близкая к нулю градусов, продержится в столице до конца рабочей недели.

"Будет небольшой снег и преобладающая температура по региону составит от -4 до + 1. И только в субботу и в воскресенье мы будем находиться как бы в тылу уходящего циклона, который нам принес порцию тепла, поэтому температура станет понижаться", – сказала она.





Татьяна Позднякова главный специалист столичного Метеобюро В субботу по региону будет -1...-6, а в воскресенье ожидается от -4 до -9 градусов. То есть если сейчас температура воздуха выше нормы где-то градусов на 7–8, то в последующие дни эта положительная аномалия уменьшится и у нас будет порядка -3...-5 градусов. Но пока что февраль держит марку теплого месяца по отношению к норме.

Синоптик добавила, что прогнозировать, каким окажется окончание февраля, пока сложно. Однако, скорее всего, не стоит ожидать устойчивой погоды, полагает она.

"У нас еще как минимум будет и волна более теплой погоды, и волна более холодной. Расчеты предварительные показывали, что не исключено, что последняя пятидневка февраля будет относительно более холодной, нежели предыдущие периоды", – предупредил специалист.

Вместе с тем Позднякова указала, что из-за глобального потепления в регионе прослеживается тенденция к общему повышению температуры воздуха.

"В предыдущие годы у нас метеорологическая весна наступала где-то в конце марта. Это тогда, когда средняя температура воздуха становится положительной. С учетом влияния потепления климата не исключено, что этот процесс будет происходить в более ранние сроки, то есть где-то в начале последней декады марта", – заключила она.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 также отметил, что из-за глобального потепления погодные аномалии участились.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Особенно в последние два десятилетия часто бывали оттепели. По моему личному мнению, это связано с глобальным потеплением.

По словам специалиста, в феврале еще будет и похолодание, и осадки в виде снега. Климатолог добавил, что интенсивное снеготаяние в Москве, скорее всего, начнется в конце марта, а сход снежного покрова продлится до середины апреля.