Около 300 бригад Мосводостока дежурят на столичных улицах из-за оттепели

Около 300 бригад Мосводостока и 290 единиц спецтехники привлечено к работе на улицах столицы в связи с оттепелью.

Сообщить о скоплениях воды можно в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону +7 495 657-87-03.

Если вода скопится около дома, можно отправить заявку в управу района (контакты есть на сайте управы), в префектуру округа (контактная информация есть на сайте префектуры), через единый диспетчерский центр по телефону +7 495 539-53-53. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.