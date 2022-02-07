Москву накрыл сильный снегопад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве начался сильный снегопад. Осадки принес циклон "Роксана", недавно пришедший в Центральную Россию.

В связи с этим в Дептрансе Москвы призвали водителей пересесть на городской транспорт в часы пик. Ожидается, что движение будет затруднено преимущественно в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Дорожная ситуация будет обусловлена строительными работами, непогодой, а также мелкими ДТП.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В настоящее время продолжается погрузка и вывоз снега.

"На улицах работает спецтехника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", – говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

О снеге и гололедице ранее предупреждал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик не исключил, что в течение недели к снежным осадкам также может прибавиться небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 7 февраля, в Москве ожидается от -1 до +1 градуса. В ночь на 8 февраля столбик термометра опустится до -2 градусов.

До 14:00 8 февраля в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.