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Москва 24

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Транспорт

09:01

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

город транспорт погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник вечером в Москве ожидаются заторы до 5 баллов, движение будет затруднено преимущественно в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в публикации Дептранса.

Сложная дорожная ситуация будет обусловлена строительными работами, снегопадом и гололедицей, а также мелкими ДТП. В частности, из-за строительства движение ограничено на 85-м и 90-м километрах МКАД, на Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также на Волгоградском проспекте в районе дома 45 и проспекте Мира в районе дома 198.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что циклон "Роксана" принесет в Центральную Россию осадки и потепление. По словам синоптика, североатлантический циклон обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения. Из-за этого среднесуточная температура воздуха будет на 7–9 градусов выше многолетней нормы.

"Утро": москвичам рассказали о трафике на городских дорогах

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