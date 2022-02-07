Потепление и мокрый снег ожидаются в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 7 февраля, жителей столицы ожидают облачная погода, мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем в Москве ожидается от –1 до +1 градуса. В ночь на 8 февраля столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер ожидается южный и юго-восточный. Его порывы будут достигать от 6 до 11 метров в секунду.

Влажность воздуха составит до 93%. Атмосферное давление ожидается от 738 до 740 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем температура будет находиться в диапазоне от -4 до +1 градуса.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности, объявленный в столице и Подмосковье из-за гололедицы, продлен до 14:00 8 февраля.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что циклон "Роксана" принесет в Центральную Россию осадки и потепление. По словам синоптика, североатлантический циклон обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения. Из-за этого среднесуточная температура воздуха будет на 7–9 градусов выше многолетней нормы.