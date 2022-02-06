Москвичей предупредили о потеплении 7 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 7 февраля, в Москве ожидается потепление. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в ночь на 7 февраля ожидается до -3 градусов, а днем 0 градусов.

Кроме того, в столице пройдет мокрый снег.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 13:00 7 февраля.

На следующей неделе в столичном регионе ожидается погода, характерная для середины марта. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозам синоптика, воздуха начнет прогреваться до +4...+5 градусов.

