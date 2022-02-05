Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В феврале москвичей ожидает аномально низкое атмосферное давление, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, это связано с большим количеством циклонов.

"Давление в январе было на 8 миллиметров ртутного столба ниже по отношению к норме. Облачность была, мало солнца, много осадков. Аналогичная ситуация прогнозируется в феврале – давление будет в среднем более низкое, чем обычно", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В воскресенье, 6 февраля, на европейскую часть России переместится очередной глубокий циклон, уточнил Вильфанд. Он добавил, что аномальное число циклонов этой зимой специалисты связывают с увеличением интенсивности барических образований в северной части Атлантического океана.

"Связано это с тем, что к западу от Исландии находится холодная Гренландия, а к востоку – теплый Гольфстрим. Большое различие температур на небольшом пространстве создает условия для закручивая, формирования циклонов. Зимой особенно часто перемещаются циклоны на европейскую часть России, но в этом году этот процесс гораздо интенсивнее", – пояснил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидается теплая погода. По его данным, 7 и 8 февраля температура воздуха в столице будет находиться в диапазоне 0...-5 градусов и +4...-1 градус соответственно.