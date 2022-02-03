Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 5 февраля, в Москве ожидается морозная и солнечная погода без осадков, однако на следующий день город накроет снегопад, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он пояснил, что отсутствие осадков в субботу будет продиктовано повышенным атмосферным давлением.

"Наконец-то более уверенно выглянет солнце, а с учетом того, что солнечный свет сейчас находятся в большом дефиците, думаю, это порадует москвичей. Будет солнечная, без существенных осадков погода", – сказал Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на субботу, 5 февраля, в столице ожидается температура от -10 до -15 градусов. Днем температура повысится до -5...-10 градусов, а уже на следующий день, 6 февраля, в Москве заметно потеплеет под влиянием североатлантического циклона.

"Небо снова затянут облака, пойдет снег, это будет такое снежное, облачное одеяло, которое будет уберегать землю от чрезмерного выхолаживания. Пойдет атлантическое тепло, поэтому ночью в воскресенье будет -7...-12 градусов, а днем потеплеет до -1...-6 градусов", – пояснил Тишковец.

Ранее о похолодании в Москве до -10 градусов к концу недели рассказали в Гидрометцентре РФ. По словам синоптика Михаила Милославского, в пятницу, 4 февраля, в городе будет -5 градусов, а в субботу столбики термометров опустятся еще ниже. При этом он подчеркнул, что из-за высокой влажности температура будет ощущаться гораздо холоднее.

