Небольшой снег и гололедица ожидаются в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 3 февраля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет слабый снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит -4...-6 градусов, в Подмосковье – -3...-8 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления с порывами до восьми метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%", – говорится в сообщении.

Ночью, по прогнозам метеорологов, температура может опуститься до -8 градусов. Содержание кислорода в воздухе близко к климатическим значениям.

В столичном регионе до 23:00 4 февраля действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда в Москве установится наиболее низкая температура воздуха. По словам синоптика, пик похолодания придется в ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 февраля. Температура в это время может приблизиться к отметке -15 градусов.

Синоптик также предупредил, что после сильного похолодания в столичном регионе снова начнется волна потепления. Оно будет сохраняться не менее двух дней.

