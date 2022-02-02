Синоптик спрогнозировал пик похолодания в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда в Москве установится наиболее низкая температура воздуха. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Пик похолодания придется в ночь с субботы (5 февраля) на воскресенье (6 февраля) в Москве. Температура в это время может приблизиться к отметке -15 градусов", – заявил метеоролог.

Синоптик также предупредил, что после сильного похолодания в столичном регионе снова начнется волна потепления. Оно будет сохраняться не менее двух дней.

Леус добавил, что сейчас в столице РФ фиксируется аномально теплая погода с существенным превышением нормы. Однако влияние циклонов на столичный регион снижается.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее также дала прогноз по погоде в предстоящие выходные. Она предупредила, что в городе ожидается облачная погода с прояснениями, причем почти без снегопадов.

