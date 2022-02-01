Вильфанд рассказал, когда в Москве растают сугробы

Метеоролог рассказал, какими будут весна и лето в этом году

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире телеканала Москва 24 заявил, что снежный покров в столице начнет сходить ко второй декаде апреля.

"По климату сход снежного покрова отмечается к первой декаде апреля. Но, учитывая тот фактор, что сейчас снега очень много, мы можем рассчитывать, что этот период будет продлен: то есть снег растает во второй декаде апреля", – рассказал синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, почему погодные циклоны "Мария" и "Надя", которые принесли в столицу снегопады, названы женскими именами. По его словам, Свободный университет Берлина, который дает наименования барическим образованиям, принял решение, что в течение нечетных лет циклоны носят мужские наименования, а антициклоны – женские, а в четные годы – наоборот.

По словам синоптиков Метеобюро Москвы, сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы и вдвое превысили среднеклиматическую норму для начала февраля. Так, высота снежного покрова в столице за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что к ликвидации последствий снегопада в Москве привлечены 12,5 тысячи единиц техники. Коммунальщики держат под особым контролем пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта, станций метро и МЦК.

